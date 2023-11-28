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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية عمان وبريطانيا يبحثان تداعيات الوضع الإنساني في غزة

بدر بن حمد البوسعيدي
بدر بن حمد البوسعيدي

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم /الثلاثاء/، آثار وتداعيات الوضع الإنساني والأمني والسياسي الناجم عن الحرب في قطاع غزة.

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وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء الحاجة إلى خفض التصعيد وتحكيم لغة العقل في معالجة آثار وتداعيات الوضع الإنساني والأمني والسياسي الناجم عن الحرب في قطاع غزة والتشاور حول المستقبل وتهيئة فرص تحقيق السلام العادل والشامل بمشاركة جميع الأطراف وبدعم من المجتمع الدولي.

 

وسقوط أربعة فلسطينيين بجروح صباح  اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة. 

وقال سكان بالقطاع إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المُستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة. 

 

وأضافوا، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.

واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.

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