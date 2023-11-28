خبير: الجهود المصرية القطرية نجحت في توحيد العالم تجاه الهدنة في غزة
قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ لحظة اندلاع الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر تنادي بوقف إطلاق النار، وفي بداية الأحداث لم يستجب المجتمع الدولي بحجة أن إسرائيل تتخذ من الإجراءات ما يضمن سلامتها وأمنها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر حذرت من توسيع رقعة الأحداث، الذي سيأتي بمشكلات كبيرة على إسرائيل وغزة والدول المجاورة، ولم تقتنع إسرائيل حتى أذاقتها الفصائل ويلات الحرب.
وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية جعلت العالم يتبنى هدنة إنسانية لصالح غزة، وبالضغط على المجتمع الدولي وافقت إسرائيل على إجراء الهدنة.
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