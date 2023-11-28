الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير: الجهود المصرية القطرية نجحت في توحيد العالم تجاه الهدنة في غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد

قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ لحظة اندلاع الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر تنادي بوقف إطلاق النار، وفي بداية الأحداث لم يستجب المجتمع الدولي بحجة أن إسرائيل تتخذ من الإجراءات ما يضمن سلامتها وأمنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر حذرت من توسيع رقعة الأحداث، الذي سيأتي بمشكلات كبيرة على إسرائيل وغزة والدول المجاورة، ولم تقتنع إسرائيل حتى أذاقتها الفصائل ويلات الحرب.

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إصابة 4 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

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مسئول فلسطيني سابق: الهدنة ستؤدي إلى تسوية تنهي الأزمة في غزة

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية جعلت العالم يتبنى هدنة إنسانية لصالح غزة، وبالضغط على المجتمع الدولي وافقت إسرائيل على إجراء الهدنة.

 

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الجريدة الورقية