علاء عابد يطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، في الاجتماع الذي عقده بمقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمه الإداريه الجديدة، وذلك بحضور الوزير علاء فؤاد، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والساده رؤساء لجان مجلس النواب.



وقد طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة الإسراع في صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء مع تسهيل اشتراطات البناء، والإحلال والتجديد،وسرعه البت في الاحوزه العمرانيه الجديده.

كما طالب النائب علاء عابد، بضرورة الرقابة علي الأسواق ،خاصه في السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت وخلافه ، استكمال مراحل حياة كريمة خاصة في محافظة الجيزة وجنوب الجيزه، بالإضافة لإعطاء العاملين بالخارج حوافز تتعلق بإعفائهم من بعض الجمارك علي متعلقاتهم الشخصية كل خمس سنوات من ادوات كهربائيه واثاثات المنزل وخلافه.

وأكد النائب علاء عابد ، علي ضرورة ان تشمل مبادرة من البنك المركزي بالشمول المالي العاملين بالخارج ،ويمكنهم الإيداع والسحب في البنوك المصريه بالخارج لأموالهم دون قيد أو شرط معجزه، حتي لا يتعرضوا للسوق السوداء في تجارة العملة وكذلك تسهيلات للمستثمرين الأجانب بسهولة دخول أموالهم وخروجها، وكذلك التوسع في المبادرة الخاصة بإيداع ١٥٠ في الميه من حجم الفاتورة الاستيرادية للمستوردين، وكذلك رسم سياسة عامة للضرائب طويلة الأجل لجذب المستثمرين.