رضا شحاتة يكشف مفتاح فوز الأهلي على سموحة

كشف رضا شحاتة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق مفتاح فوز الأهلي على سموحة في المباراة المنتظرة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قال شحاتة نجم الأهلي السابق أن على المارد الأحمر الضغط بشكل مبكر على سموحة اليوم فى مباراة الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز من أجل تحقيق الفوز خلال المباراة وتحقيق الفوز.

وأضاف شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الاهلي وسموحة صعبة اليوم وعلى الفريق تحقيق الفوز والتسجيل بشكل مبكر أمام الفريق السكندري من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

واختتم: "الأهلي اليوم محتاج أنه يسجل بدري عشان يرتاح من المباراة، ويقدر كولر يشارك عدد من اللاعبين فى ظل الروتيشن الذي يقوم به المدرب السويسري".

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم :

ويستعد الأهلي حامل اللقب لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المنتظرة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.