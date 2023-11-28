شبانة ينتقد محمد عبد المنعم ويوجه رسالة لإدارة الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي قد تعجل بعرض احساسه بعدم إنهاء إجراءات تمديد عقده بالشكل الذي يرضيه مع ناديه مشيرا ان التفاوض هو مرحلة تحتاج للهدوء حتى الوصول الى حل يرضى كل الأطراف.

وأضاف شبانة: "كان يجب على اللاعب التمهل قليلا ولا يزال لديه وقت فى ذلك خاصة وأن ناديه يحتاج للتركيز فى المرحلة المقبلة التى تشهد المشاركة فى كأس العالم للاندية كما انه فى الوقت ذاته يجب على الأهلى وإدارته إنهاء مثل هذه الأمور سريعا حتى لا ينشغل بال لاعبيه ويتأثر تركيزهم".

مهاجم جديد على طاولة لجنة التخطيط في الأهلي

بدأت لجنة التخطيط في النادي الأهلي تحركاتها من أجل التعاقد مع مهاجم جديد ضمن خطة دعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن عرض لجنة التخطيط لمهاجم جديد على كولر لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال شهر يناير المقبل .

وأضاف شبانة خلال تصريحات إذاعية أن المهاجم البلجيكي شارلي موسوندا لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية خاصة.

وأكد شبانة أن اللاعب يمتلك سيرة ذاتيه جيدة حيث لعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الاسكتلندي إضافة إلى أن قيمته التسويقية تبلغ نصف مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.