الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 4 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

سقوط أربعة فلسطينيين بجروح صباح  اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة. 

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وقال سكان بالقطاع إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المُستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة. 

 

وأضافوا، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.

 

واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.

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