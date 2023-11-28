المنيا تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وطن يجمعنا "

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية المرحلة الثانية من مبادرة (وطن يجمعنا ) ، فى نسختها الأولى بمحافظة المنيا ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف خلال الفترة من ( ٢٦-٣٠) من نوفمبر الجاري٢٠٢٣، وتهدف المبادرة إلى تدريب الشباب المصري على مواجهة الشائعات ، وإيصال المفاهيم الصحيحة ، والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة ، والتي قد تضر بالوطن ، بالإضافة ، إلى نشر التسامح وتعليم قيم التسامح والتعاون والتآلف ، بين جميع أطياف المجتمع.

وتتضمن المبادرة فى مرحلتها الثانية ، تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الشباب من محافظة المنيا، لأعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة، حيث تم اليوم تنفيذ لقاء توعوي بقاعة نادي مغاغة الرياضي وحضر اللقاء القيادات الشبابية من مراكز (مغاغة وبني مزار والعدوة) بمحافظة المنيا، وأدار اللقاء الدكتور أسامة رسلان أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر والمشرف بمرصد الأزهر ، فضيلة الشيخ عمر غنيم بمنطقة أوقاف مغاغه ، ونيافة القس غريغوريوس ماهر كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل دهروط مغاغة المنيا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم جمعه منسق المبادرة بالوزارة ، الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس مركز ومدينة مغاغة ، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية ، عصام حسن بالوزارة ، الدكتور محمد مكى بمرصد الأزهر الشريف ، سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم ترحيب بالضيوف ، من قبل دكتور محمد حمدى ، ثم كلمة تعريفية عن المبادرة من قبل دكتور ابراهيم جمعة ، ثم كلمة الشيخ عمر وكلمة نيافة القس غريغوريوس ، ثم كلمة دكتور محمد حلمى ، ومحاضرة دكتور أسامة ، ثم عرض لمجموعة السواعد لما تم ، وقصص النجاح وختام اللقاء ، وذلك بحضور أكثر من ٥٠٠ شاب وفتاة وسيدة وعمد ومشايخ القرى ، ورجال الدين والقيادات التنفيذية.

يذكر أن المبادرة في المرحلة الأولى ، قامت بتدريب ( 100 ) شاب وفتاة يمثلون (44 ) قرية من محافظة المنيا ، حيث تم تأهيل هؤلاء الشباب ليكونوا سفراء للمبادرة داخل محافظة المنيا ، ليتم الإستعانة بهم في نقل ما تعلموه من رسائل إيجابية بالقري ، والتي يعيشون فيها ، كما أن المبادرة تستهدف توعية (5000) آلاف شاب وفتاة ، من محافظة المنيا.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.