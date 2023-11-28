وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات اللجان الانتخابية بمدارس المحافظة

أجري المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولة تتفقدية علي المدارس المجهزة والتى سيتم بها عملية إجراء انتخابات الرئاسة 2024م، وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام التصويت الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

حيث تفقد مدرسة نصر المتبولي الابتدائية المشتركة التابعة لادارة دمياط التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة تجهيزات المدرسة من تخصيص حجرات الطابق الارضي بما يتناسب مع كبار السن وتهيئة جميع الطرقات والخدمات لذوى الهمم وتأمين الابواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة ودورات المياه بالإضافة إلي توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة باللجنة مشددا بضرورة ظهور كافة المدارس بالمظهر اللائق.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتجهيزات اللجان الانتخابية بالمدارس ووجهت بإزالة كافة العوائق والصعوبات والتأكد من جودة وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والاكتفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة وضرورة نظافة المدارس ومحيطها وخلوها من التجمعات

أو الحاويات أو صناديق القمامة بالإضافة إلي عدم تواجد الباعة الجائلين بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.

وعلي جانب آخر تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد عمر عبد العزيز الشافعي الإعدادية والتي تعمل فترة مسائية بمدرسة نصر المتبولي الابتدائيه للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها وأوص الطلاب بالاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة المدرسية.