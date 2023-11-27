الصين تدعو اليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز التنمية الإقليمية والعالمية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليابان وكوريا الجنوبية إلى ضرورة لعب دور أكثر استباقية في تعزيز التنمية الإقليمية والعالمية في مواجهة التغيرات المتسارعة والتعافي البطيء للاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخارجية الصيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، إن التعاون الثلاثي بات إطارا للتعاون متعدد الأطراف يتسم بأعلى درجة من المؤسسية وأوسع تغطية وأغنى محتوى في شرق آسيا، الأمر الذي خدم تنمية الدول الثلاث وعاد بالنفع على الشعوب في المنطقة على نحو فعّال لافتا إلى أن بلاده من خلال اتباع سياسة بناء الصداقة والشراكة مع جيرانها، ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان لإعادة التعاون الثلاثي إلى المسار الصحيح، والحفاظ على تنمية سليمة ومستقرة ومستدامة، وتقديم إسهامات جديدة للسلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وشدد وانج على أن الأولوية القصوى تكمن في مواصلة احترام مسار التنمية والمصالح الأساسية لبعضنا البعض، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا الحساسة، والحفاظ على علاقات ثنائية سليمة، من أجل إرساء أساس متين لاستئناف شامل لتعاون ثلاثي يتسم بتقدم مطرد وطويل الأجل مؤكدا أنه يتعين على الدول الثلاث التمسك بالمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، واستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على زخم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحسين الترتيبات متعددة القنوات والمستويات إزاء التجارة الحرة في المنطقة، والإسهام في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الدفع نحو منطقة تجارة حرة لآسيا-الباسيفيك.

وحث وانج الدول الثلاث على تعميق الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع التبادلات الشعبية، وتعزيز مرونة التنمية، وتدعيم تنمية مشتركة وتعزيز التعاون في شرق آسيا من خلال التعاون الثلاثي، والتمسك بالإقليمية المنفتحة، ومعارضة الترسيم الأيديولوجي، ومقاومة تحويل التعاون الإقليمي إلى سياسة المعسكرات كما دعهم باعتبارهم دولا مهمة في منطقة آسيا-الباسيفيك، إلى تركيز جهودها على التنمية السلمية للمنطقة ومصالح الشعوب، من أجل تعميق التعاون الإقليمي والمواجهة المشتركة للمخاطر والتحديات وحماية السلام والازدهار على الصعيد الإقليمي

وأضاف أنه يتعين على البلدان الثلاثة ممارسة مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والتشاور وعبر الوسائل السلمية مشيرا إلى أن التوتر المستمر في شبه الجزيرة الكورية لا يخدم مصالح أي طرف، وأكد وانج أن الأولوية القصوى تكمن في تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار واتخاذ إجراءات هادفة.