ندوات للتوعية بالمشاركة السياسية بالنيل للإعلام بشبرا الخيمة

فى إطار الحملة الاعلامية التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور ضياء رشوان تحت شعار (صوتك مستقبلك -انزل وشارك ) وبتوجيهات من الدكتور احمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلى، عقد مركز النيل للاعلام بشبرا الخيمة اليوم ندوة بعنوان (العملية الانتخابية حق وواجب) .



بدأ اللقاء بالتعريف بالدور التوعوى للهيئة العامة للاستعلامات ولمراكز الاعلام الداخلى. ثم حاضرت بالندوة الدكتورة رباب عبد الرسول - المحاضر الأكاديمي بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان- حول اهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وتناول اللقاء عددا من النقاط والمحاور منها

مبادئ المشاركة السياسية وحقوق وواجبات المواطن وعلاقة المشاركة السياسية بالمواطنة ومفهوم العملية الانتخابية.



ادار اللقاء علا محمد مدير مركز النيل للاعلام بشبرا الخيمة تحت اشراف عمرو حسن مدير عام الادارة العامة للإعلام بالقليوبية.