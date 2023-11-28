الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كارثة صحية وبيئية أصابت مدينة غزة نتيجة القصف المستمر من جيش الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن "حسن مهنا"، المتحدث باسم بلدية غزة، في تصريحات لقناة " القاهرة الإخبارية" عن كارثة صحية وبيئية أصابت مدينة غزة؛ نتيجة القصف المستمر والمتواصل من الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحـتلال الخطوط الناقلة.

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وقال "مهنا"، إن الأوضاع في غزة تدهورت بفعل قطع إمدادات الكهرباء والمياه بجميع أنحاء المدينة، وتعطل المستشفيات، مضيفًا أن البلدية تستمر في عملها بأقل الإمكانات. 

 

وأعلنت حركة حماس وإسرائيل مساء أمس الإثنين، الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين بعد جهود حثيثة من مصر وقطر.

 

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المُحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

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