مسؤول أمريكي : أول ثلاث رحلات جوية عسكرية محملة بالمساعدات لغزة تصل إلى مصر

قال مسؤول بالإدراة الأمريكية : "إنه من المقرر أن تصل الرحلة الأولى من أصل ثلاث رحلات جوية عسكرية أمريكية محملة بالمساعدات لغزة إلى مصر اليوم الثلاثاء وهي محملة بالطعام والأدوية ومستلزمات فصل الشتاء".



وذكر المسؤول ، الذي رفض ذكر اسمه وفقا لما أوردته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ، "أن المرحلة التالية من المساعدة ستكون عبارة عن سلع تجارية".. مطالبا المسؤولين الإسرائيلين بالتسريع في عمليات التفتيش لإدخال ما بين 200 إلى 300 شاحنة يوميا..مشيرا إلى دخول 240 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح الحدودي مع مصر.



وأضاف المسؤول الأمريكي : "بالنسبة للهجوم الذي قالت إسرائيل إنه سيبدأ في جنوب غزة عندما تنتهي الهدنة الحالية ، فإننا نؤكد على أهمية أن يتم بطريقة لا تؤدي إلى نزوح كبير للأشخاص"..مشيرا إلى أن مناطق خفض الاشتباك في الجنوب يجب أن تشمل منشآت الأمم المتحدة وملاجئها والبنية التحتية المدنية المحصنة ضد النشاط الحركي.



وفر معظم سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة من الشمال المدمر إلى الجنوب ، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء وشنت هجوما جويا وبريا كما تعرض جنوب القطاع حيث المستشفيات والملاجئ المكتظة، لقصف عنيف.



وتأتي الرحلات العسكرية في أعقاب خمس طائرات محملة بالمساعدات تم إرسالها على متن ناقلات تجارية.