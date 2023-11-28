حماية المستهلك يشن حملات رقابية مُكبرة بمختلف المحافظات على مدار الساعة (صور)

وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

جهاز حماية المستهلك وضبط الأسواق

ويأتي ذلك استمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، شن جهاز حماية المستهلك حملات قابية مكبرة وموسعة بمنطقة( شبرا) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات لضبط الأسواق

رئيس جهاز حماية السمتهلك يؤكد ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

حماية المستهلك يحيل المخالفين للنيابة العامة

وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات لضبط الأسواق

مأموري الضبط القضائي والانتشار في الأسواق

وفي هذا الإطار تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات لضبط الأسواق

حماية المستهلك والتفتيش على الأسواق التجارية

وبناء على هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق ( شبرا )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 39 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات لضبط الأسواق

شن حملات رقابية بمختلف محافظات الجمهورية

يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 128 محضرعلي مستوي المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و 2.1 طن سكر بقنا وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجائت مضبوطات افرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي :

- 38.1 طن سكر (حجب عن التداول )

- 346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 1.8 طن مصنعات لحوم ( غير صالحة للإستهلاك الآدمي)

- 2.1 طن أرز ( مجهول المصدر )

- 1.5 منتجات غذائية ( مجهول المصدر )

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات لضبط الأسواق

حماية المستهلك يناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن المخالفين

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.