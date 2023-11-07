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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تعاون بين مصر والسعودية فى مجال حماية المستهلك

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التباحث مع مصر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر للتعاون في مجال حماية المستهلك.

وصرح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي عقب الاجتماع بأن المجلس وافق على التباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والمنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء .

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