حياد "المتحدة" يؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة.. فيديو

قال أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتخذت موقفًا محايدًا من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وأعطت كل مرشح الحق في 100 ساعة دعاية إعلامية على مستوى القنوات والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية,

ونوه إلى أن سياسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يؤكد أن مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أن الدولة تسعى إلى أن تكون الانتخابات القادمة مشهود لها أمام العالم.

وأضاف، أنّ الدولة المصرية اتخذت إجراءات وضوابط تجعل العملية الانتخابية تسير على نحو منتظم وأكثر شفافية وحيادية، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية أرفع استحقاق دستوري في العالم كله وليس مصر فقط، فرئيس الجمهورية لديه رؤية كاملة وشاملة في كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أنّ الهيئة الوطنية العليا للانتخابات تشرف على الانتخابات المصرية وقاضٍ على كل صندوق، مشيرًا إلى أن القضاة المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ما يعني أن كل صوت سيصل إلى المرشح بمنتهى النزاهة والشفافية.

وذكر، أن الدولة المصرية حرصت على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت من أجل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، ما يؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة، جاء ذلك خلال حوار مع برنامج “صباح الخير” على قناة الفضائية المصرية.