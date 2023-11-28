عاجل
عاجل.. إسرائيل وحماس تعلنان خطة اليوم للإفراج عن الأسرى
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حياد "المتحدة" يؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة.. فيديو

يخوض د. عبدالسند
يخوض د. عبدالسند يمامة السباق الرئاسي

قال أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتخذت موقفًا محايدًا من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وأعطت كل مرشح الحق في 100 ساعة دعاية إعلامية على مستوى القنوات والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية,

ونوه إلى أن سياسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  يؤكد أن مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أن الدولة تسعى إلى أن تكون الانتخابات القادمة مشهود لها أمام العالم.

txt

د. وجدى زين الدين يكتب: قراءة فى البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة

txt

د. عبدالسند يمامة: "تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية.. الإصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية"

وأضاف، أنّ الدولة المصرية اتخذت إجراءات وضوابط تجعل العملية الانتخابية تسير على نحو منتظم وأكثر شفافية وحيادية، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية أرفع استحقاق دستوري في العالم كله وليس مصر فقط، فرئيس الجمهورية لديه رؤية كاملة وشاملة في كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وأشار إلى أنّ الهيئة الوطنية العليا للانتخابات تشرف على الانتخابات المصرية وقاضٍ على كل صندوق، مشيرًا إلى أن القضاة المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ما يعني أن كل صوت سيصل إلى المرشح بمنتهى النزاهة والشفافية. 

وذكر، أن الدولة المصرية حرصت على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت من أجل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، ما يؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة، جاء ذلك خلال حوار مع برنامج “صباح الخير” على قناة الفضائية المصرية.

 

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: حال فوزي بالرئاسة سأطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية

د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي"

د. وجدي زين الدين عن مؤتمر د. عبدالسند يمامة في بورسعيد: قلعة وفدية من رموزها مصطفى شردي

مدير حملة د.عبدالسند يمامة: كل الوفديين على قلب رجل واحد خلف مرشح الحزب

د. عبدالسند يمامة: خطابي موجه لجميع المصريين وليس الوفديين فقط.. لن أنجح دونكم (فيديو)

د. عبدالسند يمامة يكشف عن حل أزمة سد النهضة.. التعامل كان دون المستوى

د. عبدالسند يمامة: لست قانونيا فقط ولدي تاريخ سياسي فعال (فيديو)
الجريدة الورقية