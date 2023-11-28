احتفالًا باليوم العالمي للطفولة.. فعاليات وأمسيات ثقافية بقوص في قنا

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ان قصر ثقافة قوص، اقام عدداً من الفعاليات الثقافية خلال الشهر نوفمبر الجاري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة، في إطار تنفيذ خطة دور الثقافة التي تهدف الي رفع المستوى الثقافي لدي الجماهير واستغلال المناسبات المحلية والعالمية لتوعية الجمهور بقضايها.

وقال رئيس المركز، إن الفعاليات شملت عقد ندوات وورش ومحاضرات ثقافية شارك فيها 260 مُشارك واستمرت علي مدار الشهر الجاري كله، مشيرا الي التنوع الموضوعي لتلك الفعاليات حيث شملت عقد سلسلة محاضرات بعنوان " الطفولة صانعة الامل_ الاطفال وتعلم البرمجة _ كيفية قراءة وتحليل لوحة تشكيلية" كما تضمنت الخطة الثقافية لشهر نوفمبرورش لاكتشاف المواهب " غناء – انشاد ديني – القاء " ورش عمل للفنون التشكيلية بعنوان " رسم حر عن الطفولة " وورش حكي بعنوان " الطفولة والبطولة" وعروض افلام سينمائية للأطفال عن اعياد الطفولة.

وشدد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، على ضرورة التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المدينة ، بهدف استثمار أوقات فراغ في القراءة والتعلم بدلا من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة ، وإذكاء روح البحث والابتكار لدي الشباب فضلاً عن ترسيخ قيم الحوار والمشاركة والانتماء والولاء لدىهم ، خاصة في ظل المخططات التي تستهدف الهوية.