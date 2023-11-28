إندونيسيا: نواصل جهود إنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا

أكد نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين اليوم الثلاثاء أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة في أعقاب اتفاق حماس وإسرائيل على هدنة مؤقتة، كما تسعى إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية عن أمين قوله خلال حوار الأديان في براتيسلافا بسلوفاكيا إن إنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة أمر بالغ الأهمية بسبب وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، ومن بينهم النساء والأطفال.



وأشار إلى أنه في سعيها لإيجاد حل دائم للصراع الذي طال أمده، تدعم إندونيسيا حل الدولتين الذي طرحته الأمم المتحدة، مضيفا أن إندونيسيا تدفع أيضا الأطراف ذات الصلة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف أنه منذ بداية الحرب ، بادر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى لقاء رئيسي أوكرانيا وروسيا في محاولة لوضع نهاية فورية للنزاع المسلح.



وناشد أمين، المجتمع الدولي للمساهمة في المساعي الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات المختلفة وتعزيز نظام عالمي سلمي.

وقبل زيارته لسلوفاكيا، زار نائب الرئيس معروف أمين العاصمة اليونانية أثينا، حيث أكد أن البلدين بحاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز التسامح بين الأديان والمساهمة في الجهود الرامية إلى خلق عالم ينعم بالسلام والوئام.