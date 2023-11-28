ختام اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

اختتمت فعاليات النسخة السابعة من اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية (اولمبياد الفتاة الجامعية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣, والذي أقيم تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة) , من أجل صحة أفضل لطالبات مصر, ونظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة خلال الفتره من ٢٥ حتي ٢٨ نوفمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية .

وقد شارك في اللقاء ٣٢ جامعة (حكومية, اهلية, خاصة), بإجمالي ٨٥٠ طالبة علي مستوي الجمهورية.

أقيمت المسابقات علي ملاعب النادي الأولمبي, كلية التربية الرياضية (بنين), بالإضافة الي ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير, في العاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – العاب قوى – كاراتيه - جمباز - السباحة).

وجاءت نتائج المسابقات كالتالي:

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▪أولاً السباحة:-

المركز الاول جني محمد عبدالفتاح جامعة قناة السويس

المركز الثاني بسمله صبحي جامعة حلوان

المركز الثالث حلا هاني محمد التعليم العالي

▪ثانياً تنس الطاولة:-

المركز الاول منه محمد السيد جامعة عين شمس

المركز الثاني فريدة احمد سيد جامعة الزقازيق

المركز الثالث نغم رامي سيد جامعة حلوان

▪ثالثاً الكاراتية :-

المركز الاول شروق احمد جامعة المنوفية

المركز الثاني مريم السيد جامعة الزقازيق

المركز الثالث حبيبة ياسر جامعة الاسكندرية

المركز الثالث مكرر هنا سامح جامعة حلوان

▪رابعاً الجمباز :-

المركز الاول نور خالد جامعة حلوان

المركز الاول مكرر ماهي عوض جامعة الاسكندرية

المركز الثاني مريم احمد جامعةً الزقازيق

المركز الثالث هاجر وسام جامعة بنها

▪خامساً العاب القوي:-

١:- سباق ١٠٠ متر عدو

المركز الاول زهراء شريف جامعة المنصوره

المركز الثاني ملك احمد جامعة الاسكندرية

المركز الثالث مي احمد حسين جامعة عين شمس

٢:- دفع الجله

المركز الاول منة الله عبد الرؤوف التعليم العالي

المركز الثاني مريم احمد فرج جامعة المنصوره

المركز الثالث منة الله السيد حلمي جامعة حلوان

٣:- الوثب الطويل

المركز الاول ملك ايمن جامعة الاسكندرية

المركز الثاني منار مجدي جامعة عين شمس

المركز الثالث سلمي شوقي جامعة المنوفية

▪سادساً الكرة الطائرة :-

المركز الاول جامعة عين شمس

المركز الثاني جامعة الاسكندرية

المركز الثالث جامعة المنصوره

▪سابعاً كرة القدم :-

المركز الاول التعليم العالي

المركز الثاني جامعة حلوان

المركز الثالث جامعة القاهره

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز, د.صفاء الشريف وكيلة الوزارة, مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، د.احمد حسان مدير عام النشاط الطلابى‚ ا.اسلام السيد مدير إدارة الرياضة بالمديرية, مشرفي الوزارة والجامعات المشاركة و الاخصائيين الرياضيين بالمديرية.

