وزيرة التضامن عن رئيس الإنجيلية: قيادة وطنية ترعى المواطنة..شاهد

أشادت الدكتورة نيفين القباج، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بدور الحضور الإنجيلي في مصر ودور قيادتها الدكتور القس أندرية زكي في دعم المواطنة وترسيخ مبادئ الدولة المدنية الحديثة.

وقالت وزيرة التضامن، إن القس أندريه زكي، قيادة وطنية ترعى المواطنة وتسعى لدولة المدنية الحديثة، وان الحضور الإنجيلي في مصر له أيادي بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية.



واضافت، أن مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة

كما أكدت على مواصلة السعي إلى تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبناء الوطن، والاستمرار في عملية البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات،

وبكلمات معبرة، قالت :"مصر قوية بجيشها وقيادتها وشعبها العظيم ".

ومن حانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن مصر رغم التحديات حققت انجازات عديدة على كافة الأصعدة.

افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، عقبها صعود الي المنصة لكل من الدكتور القس أندرية زكي، ووزيرة التضامن الإجتماعي، والإعلامي حمدي رزق

يشارك في اللقاء كوكبة من رموز المجتمع المصري ومنهم الدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المجتمع المدني.

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.