رئيس الإنجيلية يشيد بجهود الدولة في تعزيز مفهوم المواطنة بالمجتمع.. شاهد

أشاد الدكتور أندريه زكى رئيس الإنجيلية، بدور الدولة المصرية في دعم مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئها خلال الأعوام الماضية في كثير من نواحي الحياة بالمجتمع.



واستهل كلمته في مؤتمر "معا نحو السلام.. المشاركة والعمل"، قائلا:" أود أن أشيد بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في السنوات الماضية لتدعيم مفهوم المواطنة الفعالة، وترسيخ دعائمها، لحفظ التماسك الاجتماعي".

وأضاف عن مايترتب عن هذا الدعم من تعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين في كل ما يختص بشؤون البلد قائلا: "لأن الوطنَ وطنُنا جميعًا ومسؤوليَّتُنا جميعًا".

وتابع: إن المتابع الجيد للظروف الإقليمية والدولية يمكنه أن يدرك بسهولة عظم حجم التحديات والصراعات والنزاعات الجيو سياسية، التي تحيط بالوطن.

واستطرد قائلا:" لقد اكدت التحديات والظروف الراهنة على أهمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين، مما يعزز بدوره التكاتف والتعاون بين المواطنين، ويدعم قيمة الحوار وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويشجع على المشاركة الإيجابية المبنية على إدراك قوي لحجم المسؤوليات الفردية والمجتمعية".

وحول المشاركة الإيجابية للمواطن لقد فسر رئيس الإنجيلية قائلا: "يتطلب هذا الأمر أولًا معرفة جيدة وشاملة لمفهوم المواطنة، فلا يمكن حصر المواطنة في معنى سياسي فقط، ويمكن تعريف المواطنة باعتبارها "عمليةً شاملة تتجاوز المساواة لتصل إلى العدالة بواسطة ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



مؤكدا أن هذا المفهوم الشامل للمواطنة يؤكد على تأثير مشاركة المواطن الإيجابية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من قضايا الوطن وطرفًا فاعلًا ومؤثرًا في تقرير مصير بلاده ومن خلال الأرضية المشتركة.

وأكد على أهمية مشاركة الجميع للعمل معًا في تكاتف مجتمعي يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وحفظ أمن المجتمع واستقراره، في سبيل تحقيق مجتمع المتانة والمرونة، لهذا فإن بناء المستقبل والحضارة.

افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، عقبها صعود الي المنصة لكل من الدكتور القس أندرية زكي، ووزيرة التضامن الإجتماعي، والإعلامي حمدي رزق

يشارك في اللقاء كوكبة من رموز المجتمع المصري ومنهم الدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المجتمع المدني،

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.