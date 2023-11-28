الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة في غزة

غزة
غزة

سقوط قذيفة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان صباح الثلاثاء، بعد ساعات من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان الهدنة لا تشمل لبنان رسميا، لكن قصفا استمر لأسابيع عبرالحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة توقف عندما دخلت الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

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إسرائيل تقصف أهدافًا لـ"حزب الله" اللبناني

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حزب الله اللبناني يُعلن مصرع 4 جنود إسرائيليين بصواريخ مُوجهة

ونزح حوالي 55500 لبناني بسبب الاشتباكات بين جماعة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

 

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من 100 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 10 مدنيين - 3 منهم صحفيون - و12 شخصا على الجانب الإسرائيلي، من بينهم 4 مدنيون.

 

في حين أن لبنان وجماعة حزب الله لم يكونا طرفين رسميا في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلا أنه أدى على الأقل إلى وقف مؤقت للتبادل اليومي للصواريخ والقصف المدفعي والغارات الجوية بين الجانبين.

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