إسرائيل تقصف أهدافًا لـ"حزب الله" اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف أهدافا تابعة لـ "حزب الله" في لبنان، وذلك ردا على عمليات إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل، وفق روسيا اليوم.

وقال الجيش في بيان: تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من لبنان إلى مواقع مختلفة عبر شمال إسرائيل. ردا على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مصادر النيران".

وأضاف: "وقصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافا إرهابية لحزب الله في لبنان، بما في ذلك منصات الإطلاق التي تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، والعديد من المواقع العسكرية التي كان يعمل فيها إرهابيو حزب الله".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الخميس قتل أربعة جنود من قوة إسرائيلية دخلوا إلى منزل في مستعمرة المنارة عبر استهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة.

كما أعلن تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".

ومساء يوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.