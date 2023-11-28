الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

7 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية 

 

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وقام رفع رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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