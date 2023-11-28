7 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وقام رفع رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.