معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس (TOT) بالمعاهد

أعلن معهد إعداد القادة عن برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة).

وتشمل فعاليات البرنامج محاضرات وورش عمل حول كيفية توعية المستهدفين صحياً واجتماعياً ودينياً، والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية، كما يتضمن البرنامج التوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

وقال مدير معهد إعداد القادة إن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة على نشر التوعية في مجتمعاتهم والتأكيد على أهمية بناء أسر مصرية متماسكة، حيث سيركز البرنامج على الجوانب التطبيقية من خلال ورش العمل التي ستمكن المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة لنقل المعرفة لطلابهم بشكل فعال.

ختام برنامج إعداد القادة العام

واختتم معهد إعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام تحت شعار "قادة التميز" بانطلاق الجلسة الختامية وتوزيع شهادات التقدير والتكريم للطلاب المشاركين في البرنامج.

عقدت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.