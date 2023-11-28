رئيس الإنجيلية ووزيرة التضامن في "معا نحو السلام".. تفاصيل

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استهلا منذ قليل، الدكتور القس أندرية زكي رئيس الإنجيلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، فعاليات مؤتمر " معا نحو السلام.. المشاركة والعمل" في إطار الدور التنموي الذي يقوم على تقديمه من خلال تنظيم اللقاءات المتنوعة لدعم فكرة التعاون المشترك بالمجتمع.



افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، عقبها صعود الي المنصة لكل من الدكتور القس أندرية زكي، ووزيرة التضامن الإجتماعي، والإعلامي حمدي رزق.

يشارك في اللقاء كوكبة من رموز المجتمع المصري ومنهم الدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المجتمع المدني.

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.