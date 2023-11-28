دخول أكثر من 150 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة صباح اليوم (شاهد)

ذكرت القناة “الأولى” المصرية، القناة أن هناك أكثر من 150 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ صباح اليوم، واستمرار عبور الشاحنات للمعبر، فضلًا عن تواصل توافد مئات الشاحنات على العريش ورفح والشيخ زويد وتصطف على طول الطريق كله استعدادا لإدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

وصول شاحنات المساعدات

وقال مراسل القناة من أمام معبر رفح، أن قوات الاحتلال قبل الهدنة التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضية كانت تعرقل دخول وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحكومة المصرية قررت إدخال أكثر من الـ 200 شاحنة المتفق عليها يوميا وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية المصرية بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

سيارات الإسعاف

وتابع، أن سيارات الإسعاف تصطف يوميا أمام معبر رفح، وبدأت تدخل للمعبر من أجل نقل مصابي قطاع غزة بهدف تلقي العلاج داخل مصر سواء في مستشفى العريش العام والمستشفيات في محافظة شمال سيناء فضلا عن المستشفيات التي حددتها جمهورية مصر.