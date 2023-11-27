خبيرة بالشئون الأفريقية: الدعم السريع انتهز فرصة حرب غزة لارتكاب خطايا بالسودان

أكدت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن ما يحدث في غزة أعطى فرصة للقوات المتقاتلة في السودان لتوسع الحرب وارتكاب خطايا بشكل أكبر داخل السودان، من قبل الدعم السريع وقوات الجيش السوداني.

الحرب بين الدعم السريع والجيش السوداني

وأوضحت من ضمن الخطايا التي ارتكبتها القوات المتقاتلة في السودان خلال فترة الحرب هي تدمير الكباري التي تربط بين المدن على النيل بجانب ضرب سد جبل أولياء، وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشارت إلى أن الدعم السريع في الشهر الأخير من الحرب في السودان تغول في عدد من المناطق واستولى على مساحات كبيرة في دارفور وفرق عسكرية كاملة تابعة للجيش الإسرائيلي حيدت أو انسحبت من الحرب، موضحة أن المشكل الرئيسي في الفترة الحالية هو حشد الفصائل المسلحة من أجل دخول الفاشر والذي نزح اليه المدنيين من دارفور.

وأضافت أن هناك 3 عوامل سبب تحقيق الدعم السريع للنصر في عدد من المناطق السودانية، مشددًا على أن العامل الأول أن الجيش لديه مشكلة في المشاة ولم يتم تخريج 10 دفاعات من الكلية الحربية خلال السنوات الاخيرة، وجاء العامل الثالث بسبب نقص الإمدادات للجيش وانتماءات في الجيش والولاء للقبيلة على حساب الدولة.

وأوضح أن الدعم السريع له امداد لا يتوقف على الصعيد العسكري وعلى الصعيد المادي وجود العديد من الموارد وله رافد بشري لا ينقطع، مؤكدًا أن السودان في نفق مظلم الآن بسبب تصاعد العمليات العسكرية.