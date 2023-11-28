بعد قليل .. مرافعة النيابة في قضية "خلية التجمع"

تستكمل بعد قليل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم لمرافعة النيابة في محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

قررت نيابة السلام اليوم إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام قبل ترويجها بمنطقة النهضة.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة، بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي.

وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق