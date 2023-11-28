مميزات ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب وبيع السبائك الذهبية للمواطنين في مصر، يعد من الخطوات المهمة التي تدعم سياسات الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة وأن ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب، يتم التعامل معها عبر وضع النقود بثمن سعر الجرام في مصر، مقابل ذلك يتم سحب الأموال ليحصل المواطن على الذهب المطلوب بالجرامات.

أول ماكينة لشراء السبائك الذهبية

وتوفر تلك التجربة الفريدة للمواطنين شراء الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام، و في نفس التوقيت لايمكن شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام، حيث جاء إطلاق أول ماكينة لشراء السبائك الذهبية في مصر، من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي وذلك على هامش معرض نبيو الثالث للذهب والمجوهرات.

بيع سبائك الذهب في مصر

ومن أهم مميزات ماكنية الـ ATM لبيع سبائك الذهب في مصر، أنه يمكن للمواطن القيام بالشراء منها على على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وكما تتيح للعملاء شراء الذهب في حدود ميزانية كل مواطن.

طريقة سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـATM

في البداية يجب وضع بطاقة الخصم أو الائتمان في ماكينة الـATM.

عليك تحديد الخيار المحدد لشراء الذهب المطلوب.

يجب تحديد السعر والذهب، وإدخال كلمة المرور.

أخيرًا تقوم الماكينة بإخراج السبيكة التي قمت بطلبها فورًا.