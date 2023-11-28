طقس مائل للبرودة على مدن ومراكز الشرقية .. والصغرى 12 مئوية

تشهد اليوم الثلاثاء 28 من نوفمبر 2023، مدن ومراكز وقري محافظة الشرقية، طقس معتدل مائل للبرودة، حيث تبلغ درجة الحرارة 18 درجة مئوية في منذ الصباح.

وخلال ساعات اليوم الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا في أغلب المراكز والمدن بمحافظة الشرقية، حتى تصل لنحو 12 درجة مئوية ما بين المساء وحتى الساعات الأخيرة من اليوم.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والشرقية والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس بمجرد اقتراب غروب الشمس تتحول الأجواء إلى شتوية باردة وسرعان ما تزداد البرودة كلما تعمقنا لأوقات منتصف الليل، حتى تتحول الأجواء إلى شديدة البرودة لتسجل درجات الحرارة على بعض المناطق 9 مئوية.

وكشفت خرائط الطقس نشاط هبات من الرياح ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، لنشعر بأجواء أكثر برودة، وينصح بارتداء كامل الملابس الشتوية خاصة كبار السن والأطفال منعًا للإصابة بنزلات البرد الحادة.