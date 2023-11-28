محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد أحد المؤسسات الروسية المهتمين بسياحة الغوص

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد أحد المؤسسات الروسية العاملة في مجال الغوص والتصوير تحت الماء، بمناسبة مرور 20 عاما علي زياراتهم المستمرة لشرم الشيخ كل عام علي مدار تلك الأعوام.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ورئيس الشركة المصرية الجالبة للسياح وحيد توفيق حافظ، ورئيس مؤسسة الغوص الروسية سيرجي كيليو كوف.

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن سعادته باللقاء، املا ان تستمر تلك الزيارات لمدينة شرم الشيخ مع زيادة الأعداد عاما بعد عام، ووعد بالاحتفال باليوبيل الفضي بعد مرور خمسة اعوام اخري لزيارتهم لشرم الشيخ.

من جانبه اعرب رئيس المؤسسة انهم حريصون علي زيارة شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الساحرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء علي مجهوداته المميزة في اظهار المدينة بهذا الجمال مؤكدا انه كل يوم يرى الكثير من أعمال التطوير، وزيادة مناطق ومقاصد الجذب السياحي.

FB_IMG_1701127865162

FB_IMG_1701127862845

FB_IMG_1701127860495

FB_IMG_1701127858129