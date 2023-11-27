أمرت جهات التحقيق بالخصوص ، بحبس المتهمين بإنهاء حياة طالب لقي مصرعه، وأصيب والده ونجل خالته في مشاجرة مع يد مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بمدينة الخصوص ، بسبب خلافات الجيرة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وألقى القبض على المتهمين تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القصة الكاملة .. لمقتل طالب وإصابة والده وابن خالته في مشاجرة بالخصوص

كانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة الخصوص إشارة من إحدى المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح نافذ وتوفي أثناء إسعافه وإصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدي علي المجنى عليهم بالضرب، وإحداث إصابتهم والتي أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مديرية أمن القليوبية ، من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض سكين.د وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.