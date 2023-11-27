جامعة أسيوط تعلن عن الدورات الأساسية للتعيين بدرجة مدرس مساعد أو مدرس

تعلن جامعة أسيوط عن الدورات الأساسية للتعيين في درجة مدرس مساعد أو مدرس لأعضاء هيئة التدريس المعاونين، وتتحمل صندوق البحوث تكلفة هذه الدورات التي ستعقد في مركز القياس والتقويم في شهر ديسمبر المقبل. تشمل الدورات أساليب القياس والتقويم وأدواته، والتحليل الإحصائي الكلاسيكي للاختبار، وإعداد المفردة الاختبارية. ستبدأ تسجيل الحضور من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا. للاستفسار عن إمكانية التسجيل في الدورات، يرجى التوجه إلى المركز. يجب الحجز في الدورة قبل اكتمال العدد. ستعقد الدورات في صالات الامتحانات بجوار وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بجامعة أسيوط. يتطلب التعيين في درجة مدرس مساعد أو مدرس حضور دورة تدريبية واحدة في الفترة من يونيو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وعدد اثنين من الدورات التدريبية من 1 يناير 2024 حتى 30 يونيو 2024، وثلاث دورات تدريبية من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وأربع دورات تدريبية اعتبارًا من 1 يناير 2025. يتولى الدكتور محمد مصطفى حمد، مدير مركز القياس والتقويم، إدارة هذه الدورات.

تهدف هذه الدورات إلى تزويد القائمين على التدريس في الجامعة بأدوات ومهارات حديثة في مجال قياس وتقويم أداء الطلاب. ستساعد هذه الدورات على تحسين جودة التعليم في الجامعة وتعزيز العملية التعليمية للطلاب.

يتم عقد الدورات في قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة. يتم تقديم الدورات من قبل مدربين محترفين وذوي خبرة في مجال قياس وتقويم الأداء.

تتناول دورة "أساليب القياس والتقويم وأدواته" تقنيات وأدوات قياس وتقويم الأداء في المؤسسات والشركات. ستشمل الدورة دراسة وتحليل أساليب القياس المختلفة مثل المقابلات، الاستبانات، والتقييم التحليلي. ستتعلم كيفية تصميم أدوات القياس الملائمة للمهام المحددة، وكيفية جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الكلاسيكية.

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لقياس الأداء الفردي والتنظيمي وتحليله وتقديم توصيات لتحسينه. يتعلم المشاركون كيفية تحليل البيانات باستخدام الأدوات الإحصائية الأساسية مثل الإحصاء الوصفي والاختبار التفاضلي وتحليل التباين.

بالاضافة إلى ذلك، ستشمل الدورة أيضًا جلسات عمل تفاعلية يتم فيها إعداد وتصميم المفردة الاختبارية الملائمة للغرض المحدد. سيتعرف المشاركون على الخطوات المهمة لتحضير الأسئلة وترتيبها بشكل فعال لقياس المتغيرات المطلوبة.

نظرًا لأهمية الدورة، فإن التسجيل مطلوب مسبقاً. يمكن للمهتمين بالمشاركة في الدورات الحضور إلى المركز قبل بدء الدورة للتسجيل وتأكيد المقعد. يرجى ملاحظة أن التسجيل سيكون متاحًا فقط خلال فترة التسجيل المحددة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:00 صباحًا.

ننصح جميع المشاركين المحتملين في الدورة بالتسجيل في الوقت المناسب وحجز مقعد مسبقًا لضمان الحضور والاستفادة الكاملة من المواد التدريبية والجلسات التفاعلية المقدمة. نحن على يقين بأن هذه الدورة ستكون مفيدة لأولئك الذين يعملون في مجال قياس وتقييم الأداء، وسيستفيدون منها في تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم في مجال عملهم.