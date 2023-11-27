الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ضياء رشوان: آلية تسليم الأسرى بقواعدها الرئيسية دون تغيير

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد د. ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن آلية تسليم الأسرى كما هي بقواعدة الرئيسية، على أن تقوم حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية بتسليم من لديها من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

تعليق هام من ضياء رشوان

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ضياء رشوان: سريان الهدنة بغزة يعود للجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع قطر

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ضياء رشوان: حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة 2675 طنًا

وأوضح “رشوان”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الصليب الأحمر الدولي يقوم بتسليم جزء من هولاء الرهائن إلى السلطات المصرية في معبر رفح، والتي تقوم بدورها وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، مشددة على أنه إذا اقتدى الأمر  يتم تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى معبر كرم في شمال شرق غزة.

 

وأضاف أنه على المستوى اللوجستي دور الصليب الأحمر رئيس مستمر في كل الأوقات والدور المصري قائم كما هو، مشددًا على أن عقب انتهاء فترة الهدنة ما تأمل به مصر وقطر وأعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تمتد الهدنة وتبذل الجهود لمد الهدنة لمدد أخرى.

 

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن الجهود المصرية القطرية المشتركة أسفرت عن  بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد ونجحت في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس.


وأضاف ضياء رشوان، خلال تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الأحد أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي.

وأشار ضياء رشوان أن سريان الهدنة يعود للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر الذين يبذلون جهودا مقدرة وتستحق التحية والشكر.

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