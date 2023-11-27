حبس 4 أشخاص أنهوا حياة شاب بالشوم والأسلحة البيضاء ببنها

أمرت جهات التحقيق ببنها ، بحبس 4 جناة 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، متهمون بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات سابقة بينهم، تعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى مصرعه بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

حبس 4 أشخاص قتلوا شاب بالشوم والأسلحة البيضاء ببنها

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى أحمد بدوي إثر إصابته بعدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى أردوه قتيلا، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس ديلر مخدرات كفر شكر لقيامه بالإتجار في الحشيش والهيروين

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بمديرية أمن القليوبية ، حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد ، وله معلومات جنائية لقيامه بالإتجار في الحشيش والهيروين بمنطقة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وإتجاره في المخدرات والمبلغ المالي حصيلة البيع.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت باخذ عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.