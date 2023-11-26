لقي شاب حتفه على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات بينهما سابقة، فقاموا بالتعدى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى وفاته المنية بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

بسبب خلافات سابقة ..مصرع شاب علي يد 4أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء في بنها



وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.



وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى احمد بدوى اثر عدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى اردوه قتيلا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق

المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له بروض الفرج.

كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الأحد، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له في عينه اليسرى، يستحيل الرؤية بها، بمنطقة روض الفرج.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "س.م" 24 سنة عاطل، ضرب المجني عليه "أ.م" 18 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب فتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد ضربة باستخدام قطعة بلاط حادة استقرت بعين المجني عليه اليسرى ، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%

وأشار أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه أسفرت عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقا وانفجار بشبكية العين، مما يعني إصابته بالعمى.

وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأقر بها، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.