عاجل
وزير التموين: الحكومة تدرس تحويل الدعم إلى نقدي(فيديو) وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة أسعار السكر (فيديو)
الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسبب خلافات سابقة ..مصرع شاب علي يد 4أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء في بنها

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي  شاب حتفه  على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات بينهما سابقة، فقاموا بالتعدى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى وفاته المنية بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

بسبب خلافات سابقة ..مصرع شاب علي يد 4أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء في بنها 


وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.


وكانت البداية بتلقي  اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،إخطارا من  رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى احمد بدوى اثر عدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى اردوه قتيلا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق

المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له بروض الفرج.

كما عاقبت  محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الأحد، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له في عينه اليسرى، يستحيل الرؤية بها، بمنطقة روض الفرج.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "س.م" 24 سنة عاطل، ضرب المجني عليه "أ.م" 18 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب فتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد ضربة باستخدام قطعة بلاط حادة استقرت بعين المجني عليه اليسرى ، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%

وأشار أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه أسفرت عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقا وانفجار بشبكية العين، مما يعني إصابته بالعمى. 

وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأقر بها، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

 

 

مواد متعلقة

حبس 3 من مروجي المخدرات بالقناطر الخيرية

حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تأجيل محاكمة 19 متهمًا تعدوا على قوة أمنية في شبين القناطر

بسبب النزاع على خفرة حراسة.. قرار جديد في مشاجرة بين 5 أشخاص بالقليوبية

التصريح بدفن جثة شخص إثر مشاجرة بسبب النزاع على خفرة حراسة بالقليوبية

حبس متهمين لحيازة هيروين وأسلحة نارية بشبرا الخيمة

صفقة بمليون جنيه.. حبس المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

حبس مروجي المواد المخدرة في طوخ

الجريدة الورقية