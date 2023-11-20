تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في المتسببين في مشاجرة وأسفرت عن مصرع أحدهم وإصابة 4آخرين، كما أمرت بدفن جثة شخص، علي خلفية المشاجرة مستخدمين فيها الأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بسبب النزاع على خفرة حراسة..قرار جديد في مشاجرة بين 5 أشخاص بالقليوبية



وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر، حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.

كما أصدرت محكمة جنح السلام المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سيدة بالحبس 6 أشهر، بتهمة تشويه وجه طليقة زوجها بإلقاء مياه نار على وجهها، والتسبب في إحداث عاهة مستديمة لها في منطقة السلام.

التحقيقات أوضحت أن المتهمة كانت بصحبة زوجها في منزل طليقته، ونشبت خلافات بينهم، ما تسبب في قيام المتهمة بإلقاء زجاجة مياه نار على وجه المجني عليها، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة في وجهها.