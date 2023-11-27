هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد معامل قسم الباثولوجيا بمستشفيات جامعة أسيوط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط حصول قسم الباثولوجيا الإكلينيكية فيها على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR. تم الإعلان عن ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وبذلك تكون معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط هي ثاني المعامل التي يتم اعتمادها على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت معامل الباثولوجيا الإكلينيكية من قبل على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

ويعد حصول معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط، على هذا الاعتماد ضمانا أن هذه المعامل تتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية.

وتعد هذه الشهادة إنجازًا كبيرًا يعزز مكانة مستشفيات جامعة أسيوط كمرجعية موثوقة في تقديم خدمات الباثولوجيا الإكلينيكية على أعلى مستوى.

تمنح شهادات الاعتماد من قبل GAHAR بعد تقييم دقيق للمختبرات الطبية وتحليل الاحتياجات وتوفر الجودة والأداء المتميز في تشخيص الأمراض. وتعتبر هذه الشهادة إشارة للتزام المستشفيات بتحقيق معايير الجودة العالمية في خدمات الباثولوجيا الإكلينيكية.

وتأتي هذه الشهادة تتويجًا للجهود المستمرة في تحسين الأداء وتطوير الإمكانيات في معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط. وتعكس تلك الجهود التزام إدارة المستشفيات وفرق العمل بتقديم خدمات صحية متميزة وفعالة للمرضى.

وتتميز معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط بتوفر التقنيات المتقدمة والمعدات الحديثة التي تسهم في تحليل وتشخيص العينات بدقة عالية. كما تضم فرق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية يعملون بشكل متكامل لتوفير نتائج دقيقة وموثوقة في أسرع وقت ممكن.

وتعد هذه الشهادة بمثابة تحفيز للمستشفيات الأخرى لتطوير قدراتها في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية والسعي للحصول على شهادات الاعتماد الدولية. وتعزز هذه الجهود سمعة المصريين في قطاع الرعاية الصحية وتعزز الثقة في جودة الخدمات المقدمة.

وبهذا الانجاز، تحتل مستشفيات جامعة أسيوط مكانة مرموقة في عالم الباثولوجيا الإكلينيكية بمصر، وتشجع على بذل المزيد من الجهود لتطوير وتحسين خدماتها الصحية. هذا يعكس التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي وتمكين المجتمع من خلال توفير رعاية طبية متميزة وفعالة.

جدير بالذكر، إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض ، كما أن الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي من

‏The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (ISQua EEA)

وتعمل الهيئه على حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه، وكيفية بناء القدرة المؤسسية للهيئات الصحية لتحقيق التميز ومعايير وضوابط جودة الرعاية الصحية، وكذلك كيفية تطوير قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي، وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقواعد الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية لضمان الإلتزام والتطبيق للمعايير العالمية لجودة وسلامة وكفاءة الخدمات الصحية بصفه مستمرة، والتحسين المستمر لجودة الخدمات الطبية بمصر.