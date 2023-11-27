إسماعيلي 2008 يفوز على الشرق في دوري الجمهورية لليد

فاز فريق الإسماعيلي لكرة اليد مواليد 2008 على فريق الشرق بنتيجة 28/38 في المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب جامعة قناة السويس في إطار مباريات دوري الجمهورية.

وخاض الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..زياد إبراهيم،كريم إيهاب،سامح حمدى،محمود أسامة،إبراهيم حسام،مازن هانى،معاذ أحمد،أحمد محمد،سفيان طارق،سفيان هانى،ياسين أحمد،عبدالرحمن منصور،أحمد سمير،محمد عمرو،سامى محمد،عادل محمد،أحمد حازم،أحمد جنيدي.

يقود الفريق فنيا محمود أبو الفتوح المدير الفنى.