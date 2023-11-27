متغيرات تعديل قانون التسلل الجديد.. القصة كاملة

يواصل المجلس الدولي لكرة القدم “IFAB” إجراء عددًا من التغييرات المتعلقة بقوانين الساحرة المستديرة، بما فيها وضعيات التسلل الذى بدوره اثار بعض الأزمات التحكيمية في الفترة الأخيرة.

وأصبحت قوانين كرة القدم الجديدة عن الموسم الحالي 2023-2024، تشغل حيز التنفيذ، وفقا لما يتفق مع إدراج حالات التسلل المنشور لقانون رقم 11.

فكرة التسلسل

تقوم فكرة التعديل الجديد على السماح للمهاجم بالتقدم بجزء من جسمه على آخر ثاني مدافع أو الكرة، وفقا للقانون الذى ينص على أن:"اللاعب يكون متسللًا إذا كان أي جزء من رأسه أو جسمه أو قدميه أقرب إلى خط مرمى المنافس من الكرة واللاعب قبل الأخير باستثناء خط نصف الملعب.

أرسين فينجر ومتغيرات قانون التسلسل الجديد

وقام أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، والذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الفيفا، العديد من التعديلات على قانون لعبة كرة القدم بعد دراسة على بعض حالات التسلسل بجزء من الجسد.

وأكد مدرب أرسنال أن حالات التسلل ستنخفض إلى النصف في حال إلغاء التسلل بجزء من الجسد، وهو أمر سيجعل كرة القدم أكثر متعة واثارة.

قانون التسلسل الجديد

واستند خبراء التحكيم في الفيفا الى التعديل الجديد لقانون التسلسل في بعض الدوريات المختلفة منها الهولندي والإيطالي والسويدي، بعدها سيرفع تقريرا نهائيا غالبا ما سيقرر تطبيقه ليتك تعديل المادة والعمل من الموسم الجديد.