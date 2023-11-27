كلية تمريض جامعة أسيوط تنظم ندوة لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب

تنفذ إدارة النشاط الاجتماعي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط سلسلة ندوات توعوية لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب في كلية التمريض بجامعة أسيوط. تم تنفيذ هذه الندوات بالتعاون مع كليات جامعة أسيوط وبمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. تأتي هذه الندوات في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتهدف إلى زيادة التوعية والاستكشاف للمرضى بين الطلاب. حضر الندوات عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال بما في ذلك الدكتور نادي سيد والدكتورة فاطمة رشدي محمد والدكتورة حكمت إبراهيم عبد الحكيم والدكتورة نعمة محمد المغربي وإيمان غدير مصطفى وآمنة السيد عبد الرحيم محمد ومصطفى جلال وتوثيق منى اليمنى.

أكدت الدكتورة فاطمة رشدي أهمية هذه الندوات وأشارت إلى أنها تساهم في تعزيز الوعي الصحي للطلاب وتساعدهم على تحقيق أهدافهم في مجال الرعاية الصحية.

وأشارت الدكتورة فاطمة إلي أهمية هذه الندوات في توعية الطلاب حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الصحة العقلية والجسدية. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشباب على الابتعاد عن المخدرات وتوفير بيئة جامعية صحية وآمنة للجميع.

تضمنت الندوات محاضرات توعوية من قبل خبراء في مجال مكافحة المخدرات والأمن العام، حيث تم تقديم معلومات شاملة حول أنواع المخدرات المنتشرة والطرق التي يتم استخدامها لإدمان الأفراد. كما تم استعراض آثار الإدمان على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية وآثارها السلبية على الدراسة والتفوق الأكاديمي.

وقد قدم الدكتور نادي سيد، المستشار في مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، محاضرة تحت عنوان "المخدرات آفة العصر"، حيث شرح بالتفصيل خطورة الإدمان بجميع أشكاله المختلفة. أوضح سيادته أن التدخين هو الخطوة الأولى نحو التعاطي بالمخدرات، وتحدث بتفصيل عن أنواعها ومكوناتها، خاصة الأنواع الجديدة التي انتشرت بين الشباب والأطفال والفتيات.

وأشار الدكتور نادي إلى وجود صندوق مكافحة المخدرات والإدمان في مستشفى الصدر بأسيوط، حيث يتم استقبال الحالات وتقديم العلاج مجانًا.

وتم تنظيم المناقشات والورش العمل التفاعلية التي تشجع الطلاب على مشاركة تجاربهم الشخصية ومناقشة التحديات التي تواجههم في محاولة الابتعاد عن المخدرات. وقد تم تقديم النصائح والإرشادات العملية للطلاب حول كيفية استخدام وقت فراغهم بشكل إيجابي ومنهجي يساعدهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية وانتهت الندوة بالإجابة على بعض أسئلة الطلاب والحضور..

يعتبر تنفيذ هذه الندوات ورشة العمل بمشاركة العديد من الشركاء المحليين والدوليين مثالًا رائعًا على أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة ظاهرة المخدرات. ويأمل الجميع أن تتواصل هذه الجهود المشتركة لبناء جيل واعٍ ومتحضر يمتنع عن استخدام المخدرات ويسعى لتحقيق مستقبل أفضل لنفسه وللمجتمع.

تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نبفين القباج، ورئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، ونائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبد المولى، ومدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور عمرو عثمان، تحت إشراف مشرف الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الدكتورة مديحة حسني درويش، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، وعميدة كلية التمريض بجامعة أسيوط الدكتورة سماح محمد عبد الله، تم إعداد وتنفيذ هذا النص بواسطة مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط أميمة إبراهيم خالد، ومسؤول الاتصال بجامعة أسيوط محمد مهران.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات