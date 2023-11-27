جامعة أسيوط تنظم الدورة الكشفية 42 الارشادية 28 على أرض المخيم الكشفي

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة أسيوط، التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب، الدورة الكشفية 42 الارشادية 28 على أرض المخيم الكشفي بجامعة أسيوط. وسوف تشارك في الدورة الكشفية جميع كليات جامعة أسيوط، وسيتم تجهيز أرض المخيم لاستقبال الكليات المشاركة في الدورة في الفترة من 23 حتى 28 نوفمبر الحالي.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتورة هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

وتم إعداد وتنفيذ الدورة بواسطة أبو العلا عبد الباري، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة أسيوط، بالاشتراك مع جميع العاملين في إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة أسيوط، وهم: رانده عزت توفيق، سهام بكر، محمد سيد مصطفى، مروة جمال عبد العال، مروة عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل هاشم مصطفى، شريف عبد المنعم علي، عبد القادر محمد عبد القادر، أحمد بخيت حسين، عثمان عبد العزيز محمود، وتوثيق منى اليمنى من قسم العلاقات العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

تهدف الدورة الكشفية 42 الارشادية 28 إلى تعزيز قيم الانضباط والتعاون والقيادة بين طلاب الجامعة، من خلال توفير بيئة مليئة بالتحديات والأنشطة الهادفة. يشمل برنامج الدورة العديد من الفعاليات الكشفية التي تهدف إلى تطوير الشباب وتعزيز مهاراتهم في القيادة والتواصل وحل المشكلات.

وكما تهدف الدورة إلى تعزيز المفاهيم الكشفية والتربوية بين الشباب وتعزيز روح الفريق والتعاون بين الطلاب في جميع الكليات المشاركة. كما تتضمن الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات الكشفية، مثل الكشافة الصحية والمسابقات والألعاب وورش العمل القيادية. وتشجع الدورة الطلاب على تطوير مهاراتهم الحركية والذهنية والاجتماعية، وتعزز روح العمل الجماعي والتفاعل بينهم. وتعتبر هذه الدورة فرصة ممتازة لتعزيز الانتماء الجامعي والترابط الأكاديمي بين الطلاب والكليات المختلفة في جامعة أسيوط. ونأمل أن تكون هذه الدورة ناجحة ومثمرة في تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية وتعزيز قيم الكشافة والروح الجامعية.

مخيم جامعة أسيوط سيتم تجهيزه بشكل كامل لاستقبال الكليات المشاركة، حيث يوفر المخيم مرافق مريحة وآمنة للطلاب، بما في ذلك خيام للمبيت، ومساحات مخصصة للأنشطة والتدريبات الكشفية. كما ستضم الدورة العديد من المحاضرات والورش العملية التي ستوفر للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم والتعرف على مفهوم الخدمة العامة وأهميتها في المجتمع.

تشجيعاً للمنافسة الصحية بين الكليات، ستقام مجموعة من المسابقات الكشفية المختلفة، بما في ذلك التخييم والتسلق والتوجيه، وسيتم تقييم أداء الطلاب ومعرفة أي كلية تتصدر في مجالات معينة. سيتم منح الجوائز للفرق الفائزة في نهاية الدورة الكشفية.

إن الدورة الكشفية 42 الارشادية 28 تعد فرصة ممتازة للطلاب لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم القيادية والتعاونية. تهدف الدورة إلى تحفيز الشباب لتحقيق إنجازات عالية وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع والعمل الجماعي.