جامعة أسيوط تشهد ندوة عن "البصمة الكربونية" ضمن مؤتمر الحلم الأخضر الأول

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، اليوم الإثنين 27 من نوفمبر، انطلاق ندوة بيئية بعنوان "البصمة الكربونية "، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول؛ لجامعات إقليم وسط الصعيد، حول " التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية المشكلات والحلول ".

المنشاوي: جلسات علمية لعرض (٣٠) مشروع بحثي للطلاب للخروج بحلول مبتكرة للمشكلات البيئية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بالفعاليات المهمة التي شهدتها الجامعة خلال شهر نوفمبر للمناخ، من الندوات البيئية، واللقاءات العلمية، والمسابقات المختلفة، والتي استهدفت في مجملها إلقاء الضوء على البيئة ومشاكلها؛ وكيفية الحفاظ عليها، والتي عكست حرص إدارة الجامعة علي تفعيل مبدأ التشاركية في العمل؛ من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلاً عن المشاركة الفعالة والمثمرة؛ لمختلف جامعات الإقليم في الأنشطة المختلفة، وانعقاد عدد من الجلسات العلمية؛ لعرض المشروعات البحثية للطلاب، والبالغ عددها نحو (30 ) مشروع بحثي

للخروج بحلول مبدعة ومبتكرة، تحقق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك تحت إشراف، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر

وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد نايل رئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة أسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد، وبحضور لفيف من السادة عمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد طلابي من الجامعة.

واستعرض الدكتور محمد نايل، خلال محاضرته، عن" البصمة الكربونية ": مفهوم البصمة الكربونية، وأهم الغازات الدفيئة التى تدخل فى حساب البصمة الكربونية ، فوائد حساب البصمة الكربونية ، كإدارة البصمة الكربونية لتقليل الانبعاثات، تقديم تقارير البصمة الكربونية إلى جهة خارجية ، إلى جانب التعرف على القواعد الرئيسية لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، والمسؤولية الفردية وأسلوب الحياة المناسب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي سياق متصل، تناول المهندس حسام صلاح، دور الجهاز و جهوده فى مجال حماية نهر النيل، من خلال: التخلص الآمن من الصرف الصحي، وتحسين نوعية الصرف الصناعي على النيل، المشاركة فى مبادرات التوعية بنهر النيل.

وتضمنت فاعليات المؤتمر، عدة جلسات؛ لعرض المشروعات البحثية للطلاب، والبالغ عددها نحو (30 ) مشروع بحثي وشملت الجلسة الأولى، عرض (6) مشروعات بحثية عن "المشكلات البيئية .. الحلول والمقترحات"، و التى ترأسها الدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب للدراسات العليا ، والدكتورة هبة عطية وكيل معهد دراسات البيولوجيا الجزيئية لشئون البيئة، والدكتور أبوبكر الطيب وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الدين شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، حيث فازت بها كلية التربية " شعبة ستيم" عن مشروع خلية شمسية ذاتية التوجيه.

وتضمنت الجلسة الثانية، عرض (6 ) مشروعات بحثية عن "المشكلات المجتمعية و الحلول المقترحة "، والتى ترأسها الدكتور عبد الحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم ، والدكتور محمد محمد عبد اللطيف وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية الطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور معمر راتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وفازت بها أيضاً كلية التربية "شعبة ستيم"عن توليد كهرباء من طاقة الرياح.

أما الجلسة الثالثة، والتى جاءت بعنوان "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، و التى ترأسها الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية ، و الدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، و الدكتور محمد صفوت وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و الدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، فازت بها كلية الحاسبات والمعلومات، عن سيارة بدون سائق للكشف عن بعد MINE – DETECTIN DRONE.

ونضمنت الجلسة الرابعة عرض عدد (5) مشروعات بحثية، عن المشروعات التكنولوجية المقترحة بيئياَ و مجتمعياَ، و ترأسها الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد معهد بحوث و دراسات البيولوجيا الجزيئية ، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة السابق، والدكتور أحمد حمزة مدير مركز الدراسات و البحوث البيئية، وفازت كلية المصرية التكنولوجية الألمانية، عن مشروع نظام عرض المخلفات .

واستعرضت الدكتورة أسماء جابر، أستاذ علم اجتماع المساعد بكلية الآداب، وعضو الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدداً من التوصيات المهمة، التى أثمر عنها مؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول لجامعات إقليم وسط الصعيد، وأهمها: تفعيل الأنشطة الطلابية المتعلقة بالبيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الشباب الجامعى لمواجهة المشكلات البيئية والمجتمعية لدعم المجتمع المصرى، تبنى الروئ والأفكار الابتكارية فى المشروعات البيئية والمجتمعية وتطبيقها على أرض الواقع، دعوة الجامعات المصرية لعقد مؤتمر قومى بعنوان " أبعاد التنمية المستدامة والرقمنة " ، وتبنى فكرة الدورى البيئى على مستوى الجامعات المصرية بدعوة من جامعة أسيوط لزيادة الوعي بالبيئة والتغيرات المناخية، واستدامة فعاليات شهر المناخ البيئة " طوال العام الدراسى، ودعوة المجتمع المدنى لتبنى الأفكار والأبحاث لطلاب الجامعات المصرية .

وأضافت، ضرورة تبنى سياسات داعمة لمشروعات ريادة الأعمال الصديقة للبيئة والبيئة الخضراء ، واعتماد منهج علوم البيئة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بدءاً من رياض الأطفال، ومروراً بمراحل التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى فى آليات التصدى لمشكلة النفايات والتخلص منها ، والاهتمام والتركيز على أفكار الشباب الجامعى ودعمها وتوفير كل سبل التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع .

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات