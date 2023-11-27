دراسة: السمنة الخفيفة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة جديدة أن السمنة تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة 11%، بما في ذلك سرطان الأمعاء والثدي والبنكرياس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة التي أجريت حاليًا على ما يقرب من 600 ألف شخص أن كل زيادة بمقدار خمس نقاط في مؤشر كتلة الجسم (BMI) ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة بنسبة 11%، حتى في الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري من النوع الثاني، وهو ما يلقي ظلالاً من الشك على النظرية القائلة بأنه يمكن أن تكون "سمينًا لكن لائقًا" - أي تحظى بوزن زائد، دون مشاكل في القلب أو مرض السكري، مع تأثير ضئيل على خطر الإصابة بالأمراض.

ووجدت الدراسة أن مجموعة فرعية مكونة من 344 ألف شخص من المملكة المتحدة، شملتهم الدراسة، لديهم خطر أعلى بنسبة 23% للإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مقارنة بالوزن الطبيعي، حتى عندما لم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى حدوث التهابات في الجسم، أو زيادة في هرمون الأنسولين، مما قد يساعد على نمو الأورام، وقال الدكتور هاينز فريسلينج، كبير مؤلفي الدراسة من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: "أظهرت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ولكنهم يتمتعون بصحة أيضية ما زالوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، لذلك قد يرغبون في الحفاظ على وزن صحي."

وأضاف فريسلينج "ومع ذلك فإن مخاطرهم ترتفع إذا كانوا يعانون أيضًا من أمراض القلب والأوعية الدموية."

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMC Medicine، على 13 نوعا من السرطان المرتبط بالسمنة، وتشمل سرطان الثدي عند النساء بعد انقطاع الطمث فقط، وسرطان المبيض والرحم، والذي يمكن أن تغذيه الهرمونات التي تنتجها الدهون في الجسم عندما يعاني الأشخاص من زيادة الوزن، وشملت السرطانات أيضًا سرطان الأمعاء والبنكرياس والكلى والمريء.

وكان خطر الإصابة بهذه السرطانات المرتبطة بالسمنة أعلى بنسبة 11% لكل زيادة بمقدار خمس نقاط في مؤشر كتلة الجسم، ولكنه أعلى بنسبة 17% لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل الباحثون إلى تلك الخلاصة من خلال متابعة مؤشر كتلة الجسم لـ 577343 شخصًا في منتصف العمر في المملكة المتحدة وأوروبا، إلى جانب قياس مؤشر كتلة الجسم لديهم، قبل متابعتهم لمدة 11 عامًا تقريبًا في المتوسط لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالسرطان.

وتشير النتائج إلى أن أي شخص يعاني من زيادة الوزن قد يحتاج إلى التفكير في مخاطر الإصابة بالسرطان، ولكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية قد يحتاجون إلى توخي الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوزنهم.