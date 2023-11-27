بعد افتتاح معرض "مصر اد الدنيا".. تامر عبد المنعم: يحاكي عظمة الحضارة الفرعونية وامتدادها عبر العصور

افتتحت وزيرة الثقافة د. نيڤين الكيلاني معرض "مصر أد الدنيا" الذي نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك في قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

قامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بإعداد المعرض ونظمه القومسيير د. إسلام الهواري.

شهد الإفتتاح حضور د.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس صندوق التنمية الثقافية والسفير ويلمر بارينتوس سفير دولة فنزويلا وسفير بارجواي بالقاهرة وسفيرة ايرلندا بالقاهرة ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة ولفيف من الفنانيين التشكيليين .

وفي السياق ذاته، صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بأن المعرض يحاكي العادات والتقاليد والتراث المصري بكافة أنحاء الوطن ويحاكي عظمة الحضارة الفرعونية وامتدادها عبر العصور وصولًا إلى السنوات العشر التي تلت ثورة 30 يونيه في 2013 ومرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة 2030.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر من اليوم وحتى ٩ ديسمبر المقبل بقصر الفنون في دار الأوبرا المصرية.

معرض مصر أد الدنيا

معرض مصر أد الدنيا

معرض مصر أد الدنيا

معرض مصر أد الدنيا

معرض مصر أد الدنيا

معرض مصر أد الدنيا

معرض مصر أد الدنيا