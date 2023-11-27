ثقافة الخارجة تناقش ملامح الثقافة الشعبية في الواحات"

شهد قصر ثقافة الخارجة بالوادى الجديد، ندوة ثقافية عن "ملامح الثقافة الشعبية في الواحات".

وذلك في إطار فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع " أهل مصر"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدمج الثقافي

لشباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات).



في بداية كلمته عبر عمرو البسيوني عن سعادته بوجود وسط أصحاب الكلمة بالوادي الجديد، كما تحدث عن احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 التى انطلقت منذ مؤتمر أدباء مصر في نهاية العام الماضى، موضحاً الفعاليات الثقافية التى أقامتها الهيئة داخل المحافظة "ابدأ حلمك، جمع التراث لا مادى بالوادي الجديد، ملتقى أهل مصر".

ووجهت د. إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة الشكر رئيس الهيئة على التعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.



وأوضحت أن الملتقى أحد روافد وزارة الثقافة التى من شانها أن تجوب المحافظات الحدودية لاكتشاف المواهب الشابة ودمج الشباب لخلق الوعى ودعم أصحاب المواهب.

كما تحدثت عن منح التفرغ للفنانين والأدباء التى تقدمها وزارة الثقافة.

ومن جانبها أكدت إبتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد تستحق أن تكون عاصمة الثقافة، وأشادت بالفعاليات الثقافية التى استضافتها المحافظة منذ الإعلان عنها بأنها عاصمة الثقافة.



قدم محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية بالوادي الجديد لمحة عن تاريخية عن محافظة الوادي الجديد منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور التى شهدتها المحافظة من العصور الرومانية و القبطية والفرعونية و الإسلامية والفارسية والبطليمة.

كما أشار إلى أهم المعالم السياحية والأثرية بالوادي الجديد.

أكد المهندس منصور عثمان مدير عام الآثار القبطية على أن الواحات مرت بكل العصور التاريخية، يوجد بها آثار مصرية كثيرة، كما تحدث عن آثار مصر الإسلامية القبطية بالوادي الجديد، طالب وزارة الثقافة بتوثيق تاريخ والأحداث التى مرت بها محافظة الوادي الجديد، حيث تشتهر المحافظة بالعديد من الآثار المصرية التاريخية يجهلها الكثير.



تحدث الكاتب مصطفي ضبع عن الفلكلور الشعبي الواحتى، موضحاً الدراسة الميدانية التى قام بها لتوثيق التراث والفلكلور بالواحات، متحدثا عن عادات ومعتقدات مجتمع الواحات.

أكدت د. منار على أستاذ اللغة العربية بجامعة الوادي الجديد على أهمية إحياء التراث والاهتمام به وإزالة الضبابية التى تحيط بالتراث، كما أشارت إلى قيمة المكان بالواحات

داخل النص الإبداعي، تناولت طبيعة المكان داخل الشعر والأدب.



ووجه الشكر د. أمانى الجندى المنسق العام لملتقى الشباب لرئيس الهيئة لإزالة المعوقات التى واجهة إقامة الملتقي، كما تناولت بالحديث عن التعاون بين المؤسسات الثقافية والوزارات في إقامة الملتقى لإحداث حراك ثقافي كبير في كافة محافظات مصر.

تحدث الشاعر مصطفي معاذ رئيس نادى أدب الوادي الجديد المركزي عن النصوص الشعبية بالواحات، مقدما نماذج من شعراء وأدباء مبدعي الوادي الجديد منهم محمد الصياد، كمال كوكب، سعيد ساسي، محمد صابر وسعاد العقاطى، إلى جانب المواهب الصغيرة منها نور أحمد، ساندى محمد ريتال سعد.

وفي الختام تم توزيع شهادات تكريم للمشاركين من الشعراء.