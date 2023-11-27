حضري مافن القرفة بالتوت الأزرق واحم جسمك من الأمراض

مافن القرفة بالتوت الأزرق من الحلويات اللذيذة والسريعة، حيث تتميز بمذاقها المميز وفوائدها العديدة؛ لإحتوائها على التوت الغني بمضادات الأكسدة التي تقي جسمك من الأمراض وتحميك من السرطانات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

مافن القرفة بالتوت الأزرق

طريقة عمل مافن القرفة بالتوت الأزرق

المقادير

- زبدة : 6 ملاعق كبيرة (مذوبة ومبردة)

- سكر بني : كوب

- حليب : نصف كوب

- بيض : 1 حبة

- دقيق : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- قرفة : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- توت أزرق : كوب ونصف

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة وضعي شبك الفرن في الوسط.

2. جهزي صينية الـ مافن وبطنيها بالورق الخاص فيها.

3. اخفقي الزبدة والسكر البني والحليب والبيضة جيدا حتى يصبح المزيج هشا وكريمي.

4. اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح والقرفة في وعاء.

5. أضيفي خليط الزبدة والحليب والسكر والبيض لخليط الطحين وحركي بالخفاقة حتى تمتزج المكونات.

6. أضيفي التوت الأزرق وحركي بالملعقة حتى يتمزج بخليط الـ مافن.

7. وزعي الخليط في صينية المافن وأدخلي الصينية الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.

8. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد وقدميها دافئة أو باردة.

فوائد تناول التوت

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول التوت بكافة ألوانه في تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة من الأمراض المختلفة، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة والمواد النشطة النباتية الموجودة فيه.

يخفض مستويات السكر لمرضى السكري

تعتبر هذه من أهم فوائد التوت الأبيض، حيث يحتوي هذا النوع من التوت على مواد كيميائية تجعله يعمل كالأدوية المستخدمة من قبل مريض مرض السكري من النوع الثاني.

تناول التوت الأبيض يعمل على إبطاء عملية تحليل وتكسير السكريات في الأمعاء، وذلك ليتم امتصاصها بشكل بطيء من قبل الدورة الدموية، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في معدلها الطبيعي أو المقبول.

يقي من أمراض العين

الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر، بفضل مستوياته العالية من مضادات الأكسدة الصحية، خاصة الزياكسانثين.

تعزيز المناعة

يقوم التوت بدعم الجهاز المناعي، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ذات الخصائص المعززة للمناعة وقدرتها على محاربة الجذور الحرة والالتهابات.

يحمي القلب

تساعد النسبة العالية من الألياف في التوت على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث تعمل الألياف القابلة للذوبان على التقاط الكوليسترول الضار خلال مروره عبر الأمعاء وتتخلص منه كنفايات، مما قد يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد على حماية صحة القلب.

مضاد للالتهابات

يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، يوفر التوت البري أيضًا مركبات مضادة للالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون التوت البري لديهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة الدم للالتهاب، وهو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي.

يدعم صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن تناول التوت البري يمكن أن يخلق تحولًا إيجابيًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بالمناعة والمزاج وصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في التوت البري الكامل أو المجفف أيضًا على منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.