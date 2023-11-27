كلام فى الهوا

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 08:10 م 11/27/2023 8:10:27 PM

مازال هذا الرجل يحاول أن يوهمنا بأنه استطاع أن يُمارس دورا فى حياتنا، والحقيقة أنه ينطبق عليه المثل الشعبى القائل «تيجى تصيده يصيدك» وهذا يعنى أن هناك من يستعمل الحيل الشيطانية لإيهامك بأنه فاعل الخير. ويغيب عن هذا الشخص القول المأثور «يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت» وأقول لهؤلاء إنكم لا تستطيعون التعرض لأشعة الشمس وبالتالى أمام طول النهار، أصبحوا لا يظهرون إلا فى الليل، إننى لا أسترسل بهذه الكلمات، حالات الفشل لهؤلاء الذين يخدرون مشاعرنا ويغرسون فى أنفسنا عبارة لا أمل فى الاصلاح، طالما هؤلاء الأشخاص الذين يتحكمون فينا، وهؤلاء حشدوا المساعدين من كل العالم عند أبواب المعبر الوحيد، ولا أحد منهم استطاع أن يعبر بها إلى الجانب الآخر، ومنهم من أرسل سفنا بجوار المعبر ولا يستطيع أن يقترب من الجانب الآخر مباشرة، وبدأت المزايدات فيما بينهم والكل ينتظر الآخر ما هو فاعل أو قائل، وبذلك تم فضحهم، وظهرت بقع الصدأ لديهم، وكانوا يحاولون أن يقنعونا بأنهم من ذهب، وفضحهم عدم قدرتهم على مواجهة هذا الموقف.

لم نقصد أحدًا!!