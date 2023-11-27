بيلينجهام يحطم رقم أسطورة ريال مدريد تاريخيًا

يقدم الإنجيلزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، مستويات مميزة، مع الملكى منذ التحاقه بصفوف الفريق الأول، وخوض مختلف المنافسات.

بيلينجهام يحطم رقمًا جديدًا

واستطاع بيلينجهام احراز الهدف الثالث لفريق ريال مدريد أمام قادش في المواجهة التى انتهت بفوز الملكى بثلاثية نظيفة، فيما افتتح البرازيلي رودريجو التسجيل بهدفين، ليفوز الميرينجي بثلاثة أهداف دون رد خارج الديار.

ورفع صاحب الـ20 عاما والمنتقل للفريق الملكي مطلع الموسم الحالي قادما من بروسيا دورتموند الألماني رصيده إلى 14 هدفا جمعها من المشاركة في 15 مباراة بالموسم الحالي بمختلف المسابقات، بواقع 11 هدفا في الليجا و3 أهداف بدوري أبطال أوروبا.

وقد حطم بيلينجهام رقم أسطورة ريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للملكى، في أول 15 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، حيث سجل الدون 13 هدفا فقط في أول مواسمه مع الريال عن نسخة 2009 ـ 2010.

قائمة أكثر لاعبي ريال مدريد تسجيلا للأهداف في أول 15 مباراة

1ـ جود بيلينجهام: 14 هدفا

2ـ كريستيانو رونالدو: 13 هدفا

3ـ ألفريدو دي ستيفانو: 13 هدفا

4ـ برودينسي فولا: 13 هدفا

5ـ فيرينتس بوشكاش: 11 هدفا

يذكر أن بيلينجهام يقدم مستويات كبيرة مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.