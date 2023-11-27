وزير العمل ومحافظ بني سويف يتفقدان مركز التدريب المهني بشرق النيل

تفقد وزير العمل حسن شحاتة يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، مركز التدريب المهني شرق النيل التابع لمديرية العمل ببني سويف.

وذلك في ختام زيارة الوزير للمحافظة " اليوم" والتي تضمنت احتفالية تكريم الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدمج المرأة في سوق العمل ،وتفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة ، وحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة ،عن السلامة والصحة المهنية.

وتابع الوزير والمحافظ منظومة العمل بالمركز وكيفية إدارة منظومة العمل والورش ومواقع التدريب والتي تضم ورش الميكانيكا والجرارات الزراعية واللحام وتشكيل معادن يدوية وتشكيل ماكينات التعبئة والتغليف و الأجهزة والماكينات التي يتم التدريب عليها واستمع من مسؤولي المركز عن الوضع القائم بالمركز ومتطلبات دعم ورفع كفاءة المركز لتفعيل دوره في برامج التدريب المهني وتدريب طلاب المدارس الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم.

شهدت الزيارة حضور الوفد الوزاري المُرافق لوزير العمل والذي ضم كل من: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،و أحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وشيماء محمود،وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير ومن جهاز المدينة كل من المهندس تامر جبر نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة ، طارق على خالد مدير عام العلاقات العامة و الإعلام بفرع الجهاز بالمحافظة.

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